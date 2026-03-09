Habilitan nuevos ofrecimientos de cargos y horas cátedras para docentes

Lo informó el Consejo General de Educación a través de las Direcciones Generales de Nievl Inicial, primario, modalidades educativas y Secundario.

Hoy 19:11

El Consejo General de Educación a través de la Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidades Educativas y Nivel Secundario, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día Martes 10 y hasta las 23:59 hs. del día Miércoles 11 de Marzo de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección “Consejo virtual”. Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.

Nivel Inicial

1)-Jardín de Infantes Nº 127 “Kusi Huasi” – Región VIII – Los Telares, Dpto. Salavina.

2)- Jardín de Infantes N° 110 “Hua Hua –Huasi –Región V - Tintina , Dpto. Moreno.

Nivel Primario

1.Escuela N° 1072 - Jornada Simple- (Región III) - Tala Pozo, Dpto. Río Hondo

2.Escuela N° 628 - Jornada Simple - (Región VI) - EL Porvenir, Dpto. Alberdi

3.Escuela Infantil N° 1155 Leopoldo M. Ávila - Jornada Simple - (Región II) - Tronco, Dpto. Robles

5.Escuela N° 1175 - Jornada Simple - (Región VI) - EL 60, Dpto. Copo

6.Escuela N° 671 - Jornada Simple - (Región VI) - Monte Quemado, Dpto. Copo

7.Escuela N° 609 "Jesús María Juárez" - Jornada Simple - (Región V) - Lote 3, Dpto. Moreno

8.Escuela N° 429 - Jornada Simple (Región I) - Santa Bárbara, Dpto. Loreto

9.Escuela N° 869 - Jornada Simple - (Región VIII) - La Granada, Dpto. Quebrachos

10 Escuela N° 314 - Jornada Simple - (Región VIII) – Espinillo, Dpto. Ojo de Agua

11.Escuela N° 784 "Sor María Antonia de Paz Figueroa"- Jornada Simple - (Región V) -Tintina, Dpto. Moreno

12.Escuela N° 913 - Jornada Simple - (Región VI) - Campo Gallo, Dpto. Alberdi

13.Escuela N° 764 Diego de Rojas - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital

14.Escuela N° 23 Manuel Belgrano -Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital

15.Escuela Nº 1241 "Benjamín Santillán" - Jornada Simple - (Región I) -Santiago del Estero, Dpto. Capital

Nivel Secundario

1.Escuela Técnica Nº 12 - Fernández, Dpto. Robles

2.Colegio secundario "José de San Martín" - Colonia Dora, Dpto. Avellaneda

3.Agrupamiento 86164, Chilca Juliana, Dpto. Salavina

Modalidades Educativas

1.-Esc. de Formación Profesional y Cap. Laboral N° 14 - Modalidad Capacitación - Laprida, Dpto. Choya

2.- Esc. de Formación Profesional y Cap. Laboral N° 15 - Modalidad Capacitación - Clodomira, Dpto. Banda