Detuvieron a una mujer acusada de golpear brutalmente a su hijo de 13 años en Villa Atamisqui

El adolescente presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. La denuncia fue realizada por su abuelo, quien lo llevó a la comisaría tras el violento episodio. La fiscalía ordenó la detención inmediata de la madre.

Hoy 19:31

Un grave caso de violencia intrafamiliar salió a la luz en las últimas horas en la localidad de Villa Atamisqui, donde una mujer fue detenida acusada de agredir físicamente a su hijo de 13 años, provocándole diversas lesiones.

El hecho se conoció durante la tarde del domingo, cuando Carlos Alberto Sandoval (66) se presentó en el Destacamento Policial de la Comisaría Comunitaria N° 20, acompañado por su nieto, para radicar la denuncia contra la madre del menor, identificada como Yennifer Mariel Maldona (33).

De acuerdo con el testimonio brindado por el denunciante, la mujer habría golpeado al adolescente utilizando un palo de madera y una lata de horno, provocándole distintas heridas.

Tras la intervención policial, el menor fue examinado por personal médico, que constató cortes en las piernas, traumatismos en la región pélvica y lumbar, escoriaciones en el cuello y el tórax, además de lesiones en el tabique nasal y en los ojos.

Con los elementos reunidos en la causa, la fiscal de turno, Dra. Judith Díaz, dispuso la detención inmediata de la acusada, quien quedó imputada por el supuesto delito de lesiones leves calificadas.

La mujer fue alojada en primera instancia en la dependencia policial de Atamisqui y posteriormente será trasladada a la Alcaidía de la ciudad Capital, mientras avanza la investigación para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el violento episodio.