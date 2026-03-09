El Centro Municipal de Educación para el Arte dio a conocer su oferta de talleres gratuitos

Es para todas las edades y las inscripciones se mantienen abiertas.

Hoy 19:56

El Centro Municipal de Educación para el Arte, dependiente de la subsecretaría de Educción y Desarrollo Comunitario de la Capital, informó la oferta académica 2026 para todas las edades con talleres libres y gratuitos, cuyas inscripciones se mantienen abiertas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los interesados pueden dirigirse a la dirección de calle Córdoba 254 (entre Güemes y Alvarado), por teléfono al 602-9347 o bien por las redes sociales: Instagram @centromunicipaldearte.sgo, Facebook CEA SDE.

Los talleres se dictan en la sede del CEA y también la Casa del Bicentenario y en el Parque Sur, con la finalidad de acercar y facilitar el acceso a personas de zonas alejadas del casco céntrico.

Los cursos y horarios son los siguientes: Coro de Jóvenes y Adultos dirigido por Guillermo Gauna son los lunes y miércoles de 19:30 a 21 horas; coro para personas de más de 60, los jueves 18, Coro Masculino de lunes y miércoles de 18 a 19:15 hs.

También la agrupación vocal “Alas de Independencia” dirigido por Rodrigo Figueroa Gramajo, son los martes y jueves de 19 a 21. Taller de Canto orientado a la Música Popular, martes de 10 a 13 y de 15 a 18, miércoles de 10 a 13, jueves de 10 a 13 y de 15 a 17.

En tanto, el Taller de Canto y Expresión Escénica a cargo de Mitina Galván y Rodrigo Figueroa Gramajo, los jueves de 17 a 19. El Taller de Danzas Folklóricas a cargo de Laura Muzzi, martes y jueves de 16 a 18 y martes y viernes de 9 a 11 y taller de Danzas Folklóricas en el Ovalo del Parque Sur los miércoles de 17 a 19.

Taller de Iniciación a la Guitarra a cargo de Garbi son los lunes y miercoles de 10 a 12:45, los martes de 16:30 a 19:30, jueves y viernes de 16:30 a 18:30. Taller de Guitarra a cargo de Félix Luna, los lunes 9 a 11, martes de 9 a 11 y de 19 a 20:30, miercoles de 9 a 12 y de 18:30 a 21:30, jueves de 9 a 11 y de 18:30 a 21.

Taller de Bombo en casa del Bicentenario a cargo de Ramiro Juarez Ley, los lunes y miercoles de 18 a 19:30 el Taller de Boleadoras en Casa del Bicentenario, los lunes y miercoles de 19:30 a 20:30.

Taller de Teclado a cargo de Juan Jacobo, los lunes de 15 a 21, martes de 15 a 20, miercoles de 8 a 11:30, jueves de 14 a 19:30 y viernes de 08 a 13. También Taller de Teatro a cargo de Mitina Galván, los viernes de 18 a 20; y el Taller de Clown los martes de 18 a 20 horas.