Fernández celebró el 8M en el Paseo Capital del Agro

La intendente Yanina Iturre encabezó la jornada.

Hoy 20:19

Bajo la organización de la Municipalidad de Fernández, el predio del ferrocarril se transformó en un espacio de reflexión, salud y cultura. La intendente Yanina Iturre encabezó la jornada y llamó a “seguir construyendo juntas una comunidad fuerte”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Paseo Capital del Agro fue el epicentro de una jornada que combinó el compromiso social con la recreación. Organizado por la Dirección de Cultura municipal, el evento logró reunir a cientos de vecinas en una tarde-noche cargada de actividades diseñadas para el bienestar y el encuentro comunitario.

Uno de los pilares del evento fue el área de prevención. El equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) Municipal dispuso stands de consejería específica sobre salud de la mujer, donde se realizaron controles de: Tensión arterial; Control de peso y talla; Asesoramiento integral preventivo.

La intendente Yanina Iturre estuvo presente durante todo el desarrollo de las actividades, dialogando con las vecinas y emprendedores. Al dirigirse a las presentes, la jefa comunal subrayó la importancia de la fecha más allá de la celebración:

“Este tipo de jornadas nos pone a la reflexión y nos recuerda que es importante cuidarnos y acompañarnos. Debemos seguir construyendo juntas una comunidad unida y fuerte”, destacó Iturre.

El predio también vibró con la energía de la economía social a través de la feria de emprendedores locales, quienes ofrecieron sus productos en un ambiente familiar. La propuesta artística no se quedó atrás: la artesana y cantante Miriam Saldaño conmovió con su talento, mientras que el cierre musical estuvo a cargo de Daniela Díaz, quien puso el broche de oro a una noche espectacular.

El ritmo y la animación estuvieron presentes durante toda la tarde gracias a los DJs Rocky Orellana, Matías Leguizamón y Gonzy Luna, quienes mantuvieron el espíritu festivo en lo alto.