La Cañada celebró el Día de la Mujer con un emotivo encuentro comunitario

En el marco de las actividades por la fecha, la comisión municipal llevó adelante un encuentro destinado a compartir una jornada de reflexión, reconocimiento y celebración junto a mujeres de la comunidad.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Mujer, eres única… y ese es tu poder”, y reunió a vecinas de la localidad en un espacio pensado para poner en valor el rol de las mujeres en el desarrollo social y comunitario.

Durante la jornada se vivió un clima de alegría y participación, con música en vivo, sorteos y la entrega de premios, en una propuesta que buscó fortalecer los vínculos entre las mujeres de la comunidad y generar un momento de encuentro y reconocimiento.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar este tipo de espacios que permiten visibilizar el aporte de las mujeres al crecimiento del pueblo.

“Las mujeres de nuestra comunidad son protagonistas del desarrollo de La Cañada. Con su trabajo, su compromiso y su dedicación sostienen familias, impulsan proyectos y fortalecen la vida comunitaria. Por eso creemos que es fundamental generar estos espacios de encuentro y reconocimiento”, expresó.

En ese sentido, Abiakel también subrayó el valor de la fecha como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten. “El Día de la Mujer nos invita no solo a celebrar, sino también a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre la importancia de seguir construyendo una sociedad con más igualdad, respeto y oportunidades”, señaló.

Desde la Comisión Municipal destacaron además que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la participación y el acompañamiento a las mujeres de la comunidad, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan su protagonismo en la vida social y comunitaria de la localidad.