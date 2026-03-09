Silva Neder: "El desarrollo de la provincia solo es posible con un Estado que acompañe, proteja y potencie a sus mujeres"

El vicegobernador afirmó que en la provincia “la igualdad no es un discurso, sino una realidad” y repasó programas, leyes y acciones impulsadas por el Estado para fortalecer los derechos y la participación de las mujeres.

Hoy 20:33

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró este 8 de marzo y bajo la premisa de que la Cámara de Diputados es, por definición, "La Casa del Pueblo y las Instituciones", el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó esta tarde la apertura de un conversatorio clave para la agenda de género actual.

En su mensaje, Silva Neder ratificó que "en Santiago del Estero la igualdad no es un discurso, sino una realidad palpable".

"Desde el año 2005, impulsado por el exgobernador Gerardo Zamora, y ratificado por la actual gestión de Elías Miguel Suárez, hemos transformado la realidad de Santiago del Estero, convirtiendo la protección de la mujer en una verdadera política de Estado", puntualizó.

En tal sentido, enumeró: "Se crearon las Comisarías de la Mujer y la Familia en todo el territorio y la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial. Se implementó el programa Mujeres Sanas, Mujeres Cuidadas y se garantizó el acceso gratuito al diagnóstico de cáncer de mama. Además, con el programa de los 1.700 días, el Estado llega directamente a la mesa de la mujer embarazada con mejor nutrición".

Amplió: "Nos adherimos a la Ley Micaela y a la Ley 27.234 porque entendemos que el Estado tiene la obligación de educar y capacitar. Frente a quienes intentan bajarnos el precio hablando de ideologías, nosotros respondemos con la Ley de Paridad de Género. Hoy, en esta Legislatura —la Casa del Pueblo—, la mitad de las bancas están ocupadas por mujeres. Eso es poder real, es el Estado garantizando que la voz femenina esté en el centro de las decisiones políticas"

"A pesar de todo lo logrado, sabemos que aún queda camino por recorrer. Por eso, mi mensaje para las santiagueñas es un llamado a la acción: Les pido que estén verdaderamente unidas. Unidas para que este Estado presente siga custodiando los derechos que ya conquistamos, y unidas para que, juntas, logren todo aquello que aún nos falta hacer por nuestra provincia".

Finalizó: "Seguimos trabajando con la convicción de que el desarrollo de Santiago del Estero solo es posible con un Estado que acompañe, proteja y potencie a sus mujeres.

La jornada contó con dos ponencias de alto nivel que reforzaron el eje de bienestar y reparación histórica que impulsa la Legislatura: Salud Integral: La Dra. Sofía Magdalena López dictó la charla "El amor de mi vida soy yo: el autocuidado", enfocada en la medicina social y el empoderamiento personal como base de la salud comunitaria.

Además, Identidad y Raíces: La Prof. María Olivera presentó su investigación sobre "Las mujeres en la historia santiagueña: trayectorias femeninas, memorias y esclavitud", un aporte fundamental para visibilizar el papel de las mujeres invisibilizadas en la construcción de la provincia.

Estuvieron presentes: presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; diputada nacional Estela Neder; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputadas y diputados provinciales; concejales capitalinos; Dra. Graciela Neirot de Jarma, consejera del Consejo de la Magistratura de la provincia; Dra. María Emilia Isorni, presidente de la Asociación Santiagueña Solidaria con el Enfermo de Cáncer; empleados legislativos y público en general.