El presidente de Estados Unidos también expresó que no está “contento” con la elección del nuevo líder supremo iraní.

Hoy 21:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, tras considerar que las fuerzas militares de ese país quedaron muy dañadas luego de los ataques que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidenses sostuvo: “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea".

Además, al ser consulado sobre los próximos pasos en el conflicto, volvió a descartar por el momento una invasión por vía terrestre.

"No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello", aseguró el mandatario norteamericano.

“No estoy contento”, dijo sobre el nuevo líder supremo

Trump se refirió también a la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irá, y dijo que no estaba “contento” con ese resultado.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó Trump.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.

La dura advertencia de Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “golpeará mucho más duro contra Irán” si intentan bloquear el suministro mundial de petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.

“No permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente detener el suministro global de petróleo”, declaró el mandatario norteamericano durante una conferencia de prensa en Florida.

“Si Irán hace algo para lograrlo, recibirán un golpe a un nivel mucho, mucho más duro”, concluyó.