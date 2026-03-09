Monte Quemado sigue en emergencia por el temporal y piden extremar las medidas de prevención

“La emergencia no terminó y las lluvias podrías continuar”, aseguraron desde el comité de emergencia sobre la situación.

Hoy 21:25

Las autoridades locales advirtieron que la emergencia climática en Monte Quemado aún no terminó y alertaron que las lluvias podrían continuar en las próximas horas. En ese contexto, solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención mientras continúan las tareas de asistencia a las familias afectadas.

Desde la Municipalidad informaron que, tras una primera jornada de relevamiento intensivo, el diagnóstico del Comité de Emergencia es claro: la situación sigue siendo crítica debido a las precipitaciones registradas y al pronóstico que anticipa nuevas lluvias.

El operativo se lleva adelante de manera articulada entre organismos provinciales, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Gendarmería, el Hospital local y la organización Haciendo Caminos, con el objetivo de asistir a los vecinos damnificados y prevenir mayores complicaciones.

Según el informe oficial, hasta el momento se relevaron 96 familias afectadas por el temporal, de las cuales 50 ya recibieron asistencia. Las tareas de acompañamiento y ayuda continuarán durante la jornada de hoy, indicaron desde el municipio.

Tras la reunión del Comité de Emergencia, también se emitieron una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas, revisar y mantener limpios desagües y canaletas, respetar los horarios de recolección de residuos y evitar circular por calles anegadas, ya que el desplazamiento de vehículos puede generar oleaje que provoque el ingreso de agua a las viviendas.

Asimismo, se recordó que, en caso de que el agua ingrese al hogar, se debe cortar inmediatamente el suministro eléctrico y evitar manipular artefactos que hayan estado en contacto con el agua.

Las autoridades señalaron además que se mantiene activa una red de asistencia destinada a personas en situación de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y niños.

Para solicitar ayuda o informar emergencias, los vecinos pueden comunicarse a los teléfonos 3841416459 o 3854787709. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona para asistir a la comunidad.