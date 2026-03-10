Renunció otra abogada de Ramiro Petros y el empresario volvió a quedarse sin defensa

La letrada Moira Curi presentó su renuncia a la defensa técnica del empresario imputado por presuntas estafas, amenazas y portación de arma de fuego. Es el segundo abogado que se aparta de la causa en pocas semanas.

Hoy 06:32

El empresario Ramiro Petros, actualmente detenido y bajo investigación judicial, volvió a quedarse sin representación legal luego de que la abogada Moira Curi presentara formalmente su renuncia a la defensa técnica en la causa penal en la que se encuentra imputado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión de la letrada fue confirmada en las últimas horas y ya fue comunicada a las autoridades judiciales que intervienen en el expediente. Con esta determinación, el acusado deberá designar un nuevo abogado defensor que asuma su representación para continuar con la estrategia jurídica dentro del proceso penal.

La salida de Curi se produce apenas días después de que el doctor Diego Lindow, quien había asumido inicialmente la defensa del empresario, también decidiera apartarse del caso. El letrado presentó su renuncia el pasado 2 de febrero, por lo que Petros queda por segunda vez sin defensa particular en el marco del mismo expediente.

Hasta el momento, no trascendieron públicamente los motivos que llevaron a la abogada Moira Curi a abandonar la representación legal del empresario. Tampoco se confirmó si la decisión responde a diferencias en la estrategia jurídica, cuestiones personales o a aspectos vinculados con el avance de la investigación.

En el sistema penal, la presencia de un abogado defensor es un requisito esencial para garantizar el derecho de defensa del imputado. Por ese motivo, Petros deberá resolver la designación de un nuevo representante legal en un plazo razonable para evitar demoras en el desarrollo del proceso.

Fuentes judiciales indicaron que, mientras se concreta la designación de un nuevo defensor particular, el imputado podría ser asistido de manera provisoria por un defensor oficial, en caso de que así lo disponga el tribunal interviniente.

Petros permanece detenido mientras avanza la investigación y, según indicaron fuentes vinculadas a la causa, su situación procesal se vuelve cada vez más compleja a medida que se incorporan elementos al expediente.

Los delitos que se investigan

El empresario se encuentra imputado en una causa penal en la que la Justicia investiga una serie de hechos que incluyen estafas reiteradas, amenazas y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional.

Las acusaciones forman parte de un expediente que avanza en la justicia penal y que, según estimaciones judiciales, involucraría maniobras económicas por montos que superarían los 500 millones de pesos.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, los hechos atribuidos al empresario se analizan bajo la figura de concurso real de delitos, lo que implica que cada uno de los episodios investigados se considera de forma independiente a los efectos de una eventual condena.

El eje principal de la investigación gira en torno al delito de estafas reiteradas, previsto en el artículo 172 del Código Penal argentino, señalaron las fuentes judiciales consultadas.