Dakota Johnson derrochó sensualidad y hasta hizo topless en la nueva campaña de Calvin Klein

Con looks sensuales y atrevidos, lució ropa interior clásica, jeans vintage y chaquetas de jean que resaltaron su figura y su lado más provocador.

Hoy 08:03

La actriz Dakota Johnson volvió a estar en el centro de la moda internacional gracias a su reciente campaña para Calvin Klein, donde protagonizó la colección Primavera 2026 con una estética minimalista, sensual y muy noventera.

El concepto de la campaña siguió el lema clásico de la marca: “menos es más”. En las fotografías, dirigidas por Gordon von Steiner, Dakota apareció en ambientes íntimos y relajados.

La ropa interior y las prendas de jean fueron protagonistas y se destacaron durante la performance que Dakota llevó con una actitud erótica y privada ante la cámara. Incluso, en varias de las fotos, el pelo o los brazos cubrieron su topless.

Los looks contaron con varias piezas clave de la colección, incluyendo ropa interior de algodón clásica de la firma, el icónico Perfect Fit Bra, jeans de inspiración noventera y camperas de denim clásicas.

Un look que habló del espíritu de la campaña mostró a Dakota Johnson con jeans tiro alto recto, y una campera de denim abierta que buscó realzar la figura delicada de la actriz.

El estilismo mezcla sensualidad y comodidad: cabello suelto, maquillaje natural y una actitud relajada que refuerza la estética minimalista y contemporánea de la marca.

La propuesta visual mezcló intimidad, erotismo y naturalidad, tópicos que representan la firma y parte de la personalidad que la actriz sumó para ello.

En varias imágenes apareció con un beauty look simple: labios nude y su característico flequillo recto, lo que reforzó un estilo cool y despreocupado que se había convertido en su sello en la moda.

La nueva campaña de Calvin Klein confirmó esa dualidad de actriz consolidada y referente al estilo contemporáneo, capaz de moverse entre Hollywood y el mundo de la moda con naturalidad.

Entre sus últimos trabajos se encuentra el thriller psicológico Verity, adaptación de la novela de Colleen Hoover, que se estrenó en 2026 y en el que compartió elenco con Anne Hathaway.

Dakota supo como ampliar su carrera detrás de cámara. A través de su productora TeaTime Pictures, produjo varias películas y planeó debutar como directora con un proyecto escrito por la actriz Vanessa Burghardt.

Se encontró entre el cine independiente y la moda. Desde su salto a la fama con la saga Fifty Shades, buscó equilibrar su esencia de cineasta, con grandes producciones y moda de alto perfil.

Su estilo personal —minimalista, irónico y elegante— la convirtió en una figura frecuente en campañas y alfombras rojas.