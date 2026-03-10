Una reconocida marca de lujo eligió a Julia Garner como su nueva embajadora global

La actriz estadounidense fue seleccionada personalmente por los directores creativos de la firma, en lo que representa el primer nombramiento de este tipo bajo la nueva conducción creativa de la casa de moda.

Hoy 08:02

Una de las marcas de lujo más influyentes del mundo anunció el nombramiento de la actriz estadounidense Julia Garner como embajadora global, marcando un nuevo capítulo en su estrategia de imagen internacional.

Se trata de la firma española Loewe, que confió en la intérprete para representar a la marca a nivel global. La designación además tiene un significado especial, ya que es la primera elegida personalmente por los directores creativos Jack McCollough y Lazaro Hernandez desde que asumieron la conducción artística de la casa.

“Se siente profundamente personal convertirme en la primera embajadora global elegida personalmente por Jack y Lázaro. Hay algo muy emocionante en ser vista de esa manera”, expresó Garner al referirse a su incorporación.

La actriz es ampliamente conocida por sus papeles en las series Inventing Anna y Ozark, trabajos que le valieron un Golden Globe Award y tres premios Emmy. Además, se prepara para un nuevo desafío en su carrera: interpretará a Madonna en un biopic que se encuentra actualmente en desarrollo.

Desde la firma explicaron que la colaboración se basa en una visión compartida de la artesanía, entendida como una dedicación al proceso creativo y a los detalles que muchas veces permanecen invisibles. Tanto la actriz como la casa de moda destacan valores como la disciplina, la curiosidad y la exploración creativa, pilares fundamentales tanto en la actuación como en el diseño.

“Hubo un vínculo inmediato”, señalaron McCollough y Hernández al recordar su primer encuentro con la actriz. “Admiramos a quienes se atreven a explorar: Julia posee esa curiosidad incesante, y nos enorgullece verla aportar esa energía a Loewe”, afirmaron.

La marca fue fundada en Madrid en 1846 y actualmente forma parte del conglomerado de lujo LVMH, que reúne a algunas de las firmas más prestigiosas del sector como Dior, Louis Vuitton, Givenchy y Bulgari.

En términos económicos, Loewe SA, su principal sociedad operativa, cerró el ejercicio fiscal 2024 con una facturación de 885,2 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 9,2 % respecto al año anterior, consolidando su expansión dentro del mercado global del lujo.