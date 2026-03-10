Murió una nena de 6 años tras sufrir una broncoaspiración en Córdoba

La pequeña fue trasladada de urgencia por su familia al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, pero llegó sin signos vitales. El trágico episodio ocurrió en el barrio El Rincón.

Hoy 08:34

Una nena de 6 años murió este lunes en la ciudad de Córdoba tras sufrir un cuadro de broncoaspiración. La noticia causó conmoción en el barrio El Rincón, en la zona noroeste de la capital provincial, donde ocurrió el trágico episodio.

Según informaron fuentes policiales, la pequeña fue trasladada de urgencia por sus familiares desde su domicilio, ubicado sobre la calle Ricardo Rojas al 6900, hacia el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero.

Pese a los esfuerzos realizados por los médicos de guardia, quienes llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, la nena llegó al centro de salud sin signos vitales.

Los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el cuadro de salud de la menor habría sido provocado por una broncoaspiración, aunque el caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de servicios de emergencia, quienes dieron intervención a la Justicia para avanzar con las pericias de rigor.