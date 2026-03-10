Eva De Dominici generó preocupación tras ser vista en silla de ruedas en un aeropuerto

La actriz argentina había viajado a Buenos Aires por trabajo y aprovechó su estadía para someterse a una cirugía. Durante la recuperación sufrió una complicación de salud que obligó a extremar cuidados médicos.

La actriz Eva De Dominici volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que se viralizara una imagen suya en silla de ruedas dentro de un aeropuerto en Estados Unidos, lo que generó preocupación entre sus seguidores. La situación despertó múltiples especulaciones hasta que trascendieron detalles sobre un problema de salud que atravesó recientemente tras una intervención quirúrgica realizada durante su última visita a la Argentina.

Según se conoció, la actriz había viajado a Buenos Aires en febrero para filmar un comercial publicitario y aprovechó su estadía en el país para realizarse una cirugía estética reconstructiva. El procedimiento fue una mastopexia, una intervención destinada a elevar y remodelar las mamas cuando han perdido firmeza. La decisión estuvo vinculada a que la actriz había desarrollado gigantomastitis durante su embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario y que en muchos casos requiere tratamiento quirúrgico posterior.

De acuerdo con la información difundida, la operación se realizó sin complicaciones y tuvo una duración aproximada de entre dos y tres horas bajo anestesia general. Sin embargo, durante el período de recuperación surgió un inconveniente inesperado: De Dominici contrajo bronquitis, lo que obligó a prolongar el seguimiento médico y recibir cuidados adicionales mientras se recuperaba en un hotel de la ciudad.

La combinación entre la cirugía reciente y el cuadro respiratorio generó un importante desgaste físico. A pesar de ello, la actriz no pudo extender su estadía en el país debido a compromisos laborales previamente asumidos en Los Ángeles, por lo que debió viajar a Estados Unidos antes de completar plenamente su recuperación. Esa situación explica por qué fue vista utilizando una silla de ruedas en el aeropuerto, imagen que inicialmente alarmó a sus fanáticos.

Con el paso de las horas, la información difundida llevó tranquilidad a sus seguidores. Incluso trascendió el certificado médico que autorizó su traslado en avión, firmado por el cirujano plástico Gustavo E. Sampietro, donde se indica que la actriz se encontraba en condiciones de viajar, aunque debía evitar esfuerzos con los brazos y recibir asistencia con el equipaje.

Actualmente, De Dominici ya se encuentra recuperándose en su casa de Estados Unidos, retomando de forma gradual su rutina habitual. En paralelo, la actriz atraviesa un buen momento profesional en Hollywood, donde continúa consolidando su carrera internacional.

Entre sus próximos proyectos se destaca “Balls Up”, una película en la que comparte elenco con Mark Wahlberg y donde interpreta a la antagonista de la historia. El film narra las peripecias de dos ejecutivos que viajan a Europa por trabajo y terminan envueltos en una serie de persecuciones y situaciones caóticas tras cometer un error que complica su regreso a casa.

En las últimas semanas, la actriz también había sido noticia por rumores de crisis con su pareja, el productor Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz. Durante su reciente paso por la Argentina, De Dominici fue consultada sobre esas versiones y respondió con firmeza: “No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o de la gente que yo quiero”, dejando en claro su malestar frente a ese tipo de especulaciones.