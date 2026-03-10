El Gobierno prohibió una hormona utilizada para aumentar la producción de leche

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) prohibió en todo el país el uso y la comercialización de productos veterinarios que contengan Somatotropina Bovina recombinante (rBST) , una hormona aplicada en el ganado bovino para aumentar la producción de leche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue oficializada este martes a través de la Resolución 198/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

La rBST es una hormona de crecimiento de acción anabolizante que se administra a vacas lecheras con el objetivo de incrementar su productividad. Según explicó el SENASA, su utilización está restringida o prohibida en mercados internacionales clave para las exportaciones argentinas, como la Unión Europea y China.

El organismo advirtió que permitir su uso contradiría los compromisos sanitarios que la Argentina debe certificar ante países importadores, ya que los certificados sanitarios incluyen garantías de no utilización de promotores de crecimiento en los productos de origen animal.

En ese marco, la medida apunta a preservar el acceso a los mercados internacionales y la imagen sanitaria de los alimentos argentinos, además de prevenir riesgos potenciales para la salud humana derivados del consumo de productos provenientes de animales tratados con ese principio activo.