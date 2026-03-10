Lluvia sin tregua en Santiago del Estero: qué dice el SMN y cuándo mejorará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por tormentas fuertes para este martes y advierte que la inestabilidad podría extenderse. Pero, ¿hasta cuándo?

Hoy 09:57

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con tormentas fuertes previstas para este martes y lluvias que podrían extenderse hasta mañana.

Para hoy rige una alerta amarilla por tormentas que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico, por la tarde-noche la inestabilidad continuará con probabilidades de lluvias entre 40% y 70%.

Para el miércoles, en tanto, se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitaciones entre 10% y 40%. Hacia la tarde-noche podrían registrarse chaparrones aislados, aunque con menor intensidad.

Pronóstico SMN

Las condiciones comenzarían a mejorar a partir del jueves, cuando el cielo se presentaría parcialmente nublado y con baja probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido indica además que el viernes y el fin de semana se presentarían con tiempo más estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que rondarían los 30 a 32 grados.