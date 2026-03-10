El petróleo baja y las bolsas rebotan tras los dichos de Trump sobre el fin del conflicto en Medio Oriente

Las declaraciones del mandatario estadounidense trajeron alivio a los mercados.

Hoy 10:54

Los precios internacionales del petróleo retroceden este martes y los mercados se recuperan, ante la promesa de un final cercano del conflicto en Medio Oriente por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada 7,5%, cotizando en torno a 91 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 8,7% y ronda los 86 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían arrancado la semana con fuertes alzas que acercaron las cotizaciones a la zona de los US$120 frente al recrudecimiento del conflicto pero con el correr de la jornada se recortó el avance.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a un cambio de expectativas sobre la duración del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán, a partir de las declaraciones de Trump en las que anticipó que la guerra “ya está casi terminada”.

El mandatario norteamericano sostuvo recientemente en diálogo con CBS News que “la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos”.

En esa línea, volvió a manifestarse ante los republicanos en el Congreso, al insistir en que “la guerra terminará muy pronto", pero aclaró que será cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Al respecto, puso un freno al cese inmediato del conflicto al asegurar que “ganamos en diferentes niveles pero no es suficiente” y amenazó con intensificar los ataques si Irán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Aún manteniendo la postura confrontativa, este martes Trump dio un nuevo giro discursivo y abrió la puerta a negociaciones con Teherán afirmando que “es posible” dicho escenario que permita un encuentro entre las partes.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 2,4% y en España el Ibex 35 sube en torno a un 3% superando los 17.400 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París trepando 1,8%, Fráncfort 2,1%, Milán 2,4%, Londres 1,35%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 3% y Hong Kong, de 2,1%. En Seúl la suba alcanzó el 5,35% y en Shanghái el ascenso fue más moderado (+0,65%).

Asimismo, el precio del gas europeo también se desaceleró, al bajar un 16,39%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó hasta los 46 euros por megavatio hora.