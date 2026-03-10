El juicio por la Causa Cuadernos sigue adelante pese a los intentos de nulidad

Los magistrados analizaron los pedidos de las defensas y confirmaron la participación de la UIF como parte querellante.

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó hoy los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa Cuadernos que buscaban la nulidad del juicio.

En línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que solicitó la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

“La lectura del expediente no evidencia los vicios”, aseguró el TOF 7.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

En la última audiencia, la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no deben prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.