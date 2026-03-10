“Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

Lo dijo Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica.

El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, expresó su preocupación respecto al estado de los activos nucleares de Irán, advirtiendo que el país aún posee uranio enriquecido suficiente para la fabricación de hasta 10 bombas nucleares.

En una entrevista con RFI, Grossi enfatizó que la situación en lo que respecta a los recursos nucleares de Irán no ha cambiado desde antes del conflicto actual. "La situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra", manifestó.

"Es decir, existe un stock de uranio enriquecido al 60 %, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares", puntualizó Grossi. Además, destacó que el país mantiene capacidades tecnológicas e industriales necesarias para continuar con su programa nuclear.

El director de la OIEA añadió: "Esto significa que, más allá del conflicto, que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones, ojalá lo antes posible, será necesario volver a la mesa de diálogo y encontrar de una vez por todas una solución duradera a esta historia que nos afecta desde hace más de veinte años".