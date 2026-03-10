Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 24º
X
Locales

La Municipalidad de La Banda brindó un taller sobre ITS a los jóvenes del “Hogar de Cristo”

La actividad, organizada por la Sala de Primeros Auxilios de Villa Elena, buscó concientizar sobre la prevención, el uso del preservativo y la importancia del testeo rápido.

Hoy 12:07

Personal de la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena, dependiente de la Dirección General de Salud de la municipalidad de La Banda, brindó un taller informativo sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se realizó el día miércoles en horas de la mañana, dónde participaron jóvenes que asisten al centro barrial “Hogar de Cristo”, a cargo del padre “Pepe Di Paola”.

Según se informó, el objetivo de esta propuesta fue promover la prevención y concientizar sobre la importancia del uso de preservativo, la realización de testeo y el cuidado de la salud sexual.

Las Infecciones de Transmisión Sexual se tratan de un conjunto de infecciones, causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, que se contagian principalmente a través de las relaciones sexuales y el contacto íntimo.

Una persona puede saber si tiene una ITS con un testeo rápido de ITS (VIH, sífilis, hepatitis). Éstos son gratuitos, confidenciales, sin necesidad de orden médica ni ayuno, y se realizan mediante un pequeño pinchazo en el dedo con resultados en 15-20 minutos.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  2. 2. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  3. 3. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT