Fuentes habló por el diluvio en la Capital: "La Municipalidad está haciendo un enorme trabajo"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama la intendenta Norma Fuentes tras las intensas precipitaciones que se registran desde la madrugada en Santiago del Estero.

Hoy 13:25

La intendenta de la Capital, Norma Fuentes, se refirió durante un contacto con Radio Panorama a las intensas lluvias registradas desde la madrugada en Santiago del Estero y advirtió sobre la presencia de residuos urbanos arrojados en desagües pluviales, lo que complica el escurrimiento del agua y obliga a intensificar las tareas de limpieza.

“Seguimos observando residuos urbanos que deberían estar embolsados para que los camiones lo retiren a través del servicio habitual, y sin embargo están depositados en colectores pluviales, como ocurre en avenida Aguirre, lo que nos obliga a trabajar en las alcantarillas para evitar que se produzcan desbordes”, señaló la jefa comunal.

Fuentes explicó que la situación se agrava debido al importante volumen de agua caída en los últimos días, lo que demanda un trabajo constante por parte de las cuadrillas municipales. “Es un volumen importante y sostenido porque venimos teniendo precipitaciones significativas en los últimos días”, afirmó.

En ese sentido, la intendenta pidió colaboración a los vecinos para respetar los horarios de recolección de residuos y evitar que la basura termine obstruyendo los sistemas de drenaje. “Pedimos que los residuos sean sacados en los horarios previstos y así colaborar con el enorme trabajo que realiza la Municipalidad, porque un colector pluvial no debería tener esta cantidad de residuos”, remarcó.

Asimismo, indicó que personal de Defensa Civil se encuentra desplegado realizando relevamientos en distintos sectores de la ciudad, ya que este tipo de precipitaciones suele generar situaciones que requieren asistencia. De acuerdo a los registros de Defensa Civil de la Municipalidad, llovieron más de 110 milímetros hasta las 10 de la mañana.

Finalmente, Fuentes detalló que las zonas más afectadas por las lluvias son los barrios La Católica, Islas Malvinas y Bosco, y agregó que también influye el alto caudal que presenta actualmente el Río Dulce, lo que dificulta el normal escurrimiento del agua en algunos sectores de la ciudad.