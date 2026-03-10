Ingresar
Comenzó el taller “Mi Rotisería con Comida Saludable”

La capacitación municipal busca promover hábitos alimentarios saludables y generar oportunidades de autoempleo a través de la elaboración y comercialización de viandas equilibradas.

Hoy 12:11

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Nutrición Comunitaria, dio inicio al taller “Mi Rotisería con Comida Saludable”, una propuesta formativa orientada a la inserción laboral y al fortalecimiento de emprendimientos gastronómicos con enfoque saludable.

Este espacio tiene como principal objetivo capacitar a los participantes en la elaboración de viandas saludables, brindando herramientas prácticas sobre planificación de menús equilibrados, manipulación segura de alimentos y organización básica para el desarrollo de un emprendimiento.

La iniciativa busca no solo promover hábitos alimentarios adecuados en la comunidad, sino también generar oportunidades concretas de autoempleo, fomentando la producción y comercialización de comidas saludables como alternativa laboral.

Desde la Municipalidad se continúa impulsando este tipo de capacitaciones que combinan salud, formación y desarrollo económico, fortaleciendo el acompañamiento a vecinos que buscan nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

