Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 24º
X
Somos Deporte

El santiagueño Lisandro Díaz se entrena con la Selección argentina antes del Campeonato Argentino de BMX

El rider santiagueño forma parte de la concentración del seleccionado nacional en Vicente López de cara al inicio del Campeonato Argentino y los próximos compromisos internacionales.

Hoy 12:47

El santiagueño Lisandro Díaz ya se encuentra concentrado junto al Seleccionado Argentino de BMX en la Pista Olímpica de BMX de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La concentración forma parte de la preparación del equipo nacional de cara a la primera fecha del Campeonato Argentino de BMX, que se disputará el próximo fin de semana en el mismo escenario.

Preparación para el calendario internacional

La competencia nacional servirá además como puesta a punto para los próximos desafíos internacionales del seleccionado argentino.

El equipo se prepara para disputar el Campeonato Panamericano de BMX, programado para el mes de mayo, y posteriormente el Campeonato Mundial de BMX 2026, que se desarrollará en Australia durante julio.

Presencia santiagueña en el seleccionado

La presencia de Lisandro Díaz dentro del plantel nacional representa un nuevo paso para el BMX santiagueño, que continúa ganando protagonismo en las competencias nacionales.

El rider se encuentra trabajando junto al resto del equipo en la pista olímpica de Vicente López, afinando detalles técnicos y físicos antes del inicio del calendario competitivo.

La primera fecha del Campeonato Argentino de BMX marcará el comienzo de una temporada clave para el seleccionado, que buscará llegar en óptimas condiciones al Panamericano y al Mundial

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  2. 2. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  3. 3. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT