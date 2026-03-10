El santiagueño Lisandro Díaz se entrena con la Selección argentina antes del Campeonato Argentino de BMX

El rider santiagueño forma parte de la concentración del seleccionado nacional en Vicente López de cara al inicio del Campeonato Argentino y los próximos compromisos internacionales.
El santiagueño Lisandro Díaz ya se encuentra concentrado junto al Seleccionado Argentino de BMX en la Pista Olímpica de BMX de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.
La concentración forma parte de la preparación del equipo nacional de cara a la primera fecha del Campeonato Argentino de BMX, que se disputará el próximo fin de semana en el mismo escenario.
La competencia nacional servirá además como puesta a punto para los próximos desafíos internacionales del seleccionado argentino.
El equipo se prepara para disputar el Campeonato Panamericano de BMX, programado para el mes de mayo, y posteriormente el Campeonato Mundial de BMX 2026, que se desarrollará en Australia durante julio.
La presencia de Lisandro Díaz dentro del plantel nacional representa un nuevo paso para el BMX santiagueño, que continúa ganando protagonismo en las competencias nacionales.
El rider se encuentra trabajando junto al resto del equipo en la pista olímpica de Vicente López, afinando detalles técnicos y físicos antes del inicio del calendario competitivo.
La primera fecha del Campeonato Argentino de BMX marcará el comienzo de una temporada clave para el seleccionado, que buscará llegar en óptimas condiciones al Panamericano y al Mundial