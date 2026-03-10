El mensaje de “Chiqui” Tapia durante la presentación de LPF Play: “Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza”

El presidente de la AFA lanzó la frase durante el acto de presentación de la nueva plataforma de streaming del fútbol argentino.

Hoy 00:02

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, reapareció públicamente este lunes durante la presentación oficial de LPF Play y dejó una frase contundente en medio del clima de tensión que rodea a la conducción del fútbol argentino.

“Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”, expresó Tapia al cierre del acto, en un mensaje que fue interpretado como una advertencia política y judicial.

El lanzamiento de LPF Play

Durante la presentación, el titular de la AFA defendió el proyecto de la nueva plataforma digital y aseguró que representa “un antes y un después” para el fútbol argentino.

Tapia sostuvo además que el objetivo del proyecto es que “los dueños del fútbol vuelvan a ser los clubes”, al tiempo que celebró que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”.

Los primeros números de la plataforma

Según detalló el propio dirigente, LPF Play ya muestra cifras importantes desde su lanzamiento:

455.000 usuarios únicos registrados

registrados Más de 3,3 millones de visualizaciones

Transmisiones en más de 150 países

175 partidos en vivo emitidos

Con estos datos, la conducción de la AFA busca mostrar el impacto inicial del proyecto dentro del ecosistema digital del fútbol argentino.

Qué contenidos ofrece

La plataforma incluye transmisiones en vivo y contenidos exclusivos vinculados a distintas competencias organizadas por el fútbol argentino.

Entre ellas se destacan: