El mensaje de “Chiqui” Tapia durante la presentación de LPF Play: “Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza”

El presidente de la AFA lanzó la frase durante el acto de presentación de la nueva plataforma de streaming del fútbol argentino.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, reapareció públicamente este lunes durante la presentación oficial de LPF Play y dejó una frase contundente en medio del clima de tensión que rodea a la conducción del fútbol argentino.
“Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”, expresó Tapia al cierre del acto, en un mensaje que fue interpretado como una advertencia política y judicial.
Durante la presentación, el titular de la AFA defendió el proyecto de la nueva plataforma digital y aseguró que representa “un antes y un después” para el fútbol argentino.
Tapia sostuvo además que el objetivo del proyecto es que “los dueños del fútbol vuelvan a ser los clubes”, al tiempo que celebró que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”.
Según detalló el propio dirigente, LPF Play ya muestra cifras importantes desde su lanzamiento:
Con estos datos, la conducción de la AFA busca mostrar el impacto inicial del proyecto dentro del ecosistema digital del fútbol argentino.
La plataforma incluye transmisiones en vivo y contenidos exclusivos vinculados a distintas competencias organizadas por el fútbol argentino.
Entre ellas se destacan: