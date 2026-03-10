Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 0º
X
Locales

El Gobierno activó un operativo preventivo por las intensas lluvias en Santiago del Estero

Equipos provinciales, junto a municipios y fuerzas de seguridad, realizan tareas de drenaje, limpieza de desagües y monitoreo en distintos sectores afectados por la acumulación de agua.

Hoy 14:10

Ante las intensas lluvias registradas en varias localidades de Santiago del Estero, el Gobierno de la Provincia activó un operativo preventivo y de asistencia en coordinación con municipios y distintos organismos provinciales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Equipos de trabajo de Desarrollo Social, Gobierno, Defensa Civil, Recursos Hídricos, Vialidad y Obras Públicas, en conjunto con la Policía de la Provincia y los municipios, se encuentran realizando tareas de drenaje, limpieza de desagües y monitoreo permanente en los sectores donde se registra acumulación de agua.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el operativo continuará durante las próximas horas con el objetivo de garantizar la circulación y la seguridad de los vecinos.

En ese sentido, se informó que los equipos seguirán desplegados durante toda la jornada, realizando trabajos de prevención y asistencia en las zonas afectadas por las precipitaciones.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  2. 2. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  3. 3. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT