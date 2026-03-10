El Gobierno activó un operativo preventivo por las intensas lluvias en Santiago del Estero

Equipos provinciales, junto a municipios y fuerzas de seguridad, realizan tareas de drenaje, limpieza de desagües y monitoreo en distintos sectores afectados por la acumulación de agua.

Hoy 14:10

Ante las intensas lluvias registradas en varias localidades de Santiago del Estero, el Gobierno de la Provincia activó un operativo preventivo y de asistencia en coordinación con municipios y distintos organismos provinciales.

Equipos de trabajo de Desarrollo Social, Gobierno, Defensa Civil, Recursos Hídricos, Vialidad y Obras Públicas, en conjunto con la Policía de la Provincia y los municipios, se encuentran realizando tareas de drenaje, limpieza de desagües y monitoreo permanente en los sectores donde se registra acumulación de agua.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el operativo continuará durante las próximas horas con el objetivo de garantizar la circulación y la seguridad de los vecinos.

En ese sentido, se informó que los equipos seguirán desplegados durante toda la jornada, realizando trabajos de prevención y asistencia en las zonas afectadas por las precipitaciones.