Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

El Autódromo de Termas presentó su calendario 2026 con competencias nacionales e internacionales

El circuito santiagueño tendrá actividad durante gran parte del año con automovilismo, motociclismo, triatlón y eventos internacionales.

Hoy 14:35

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo dio a conocer su calendario oficial de actividades para la temporada 2026, que contará con una variada agenda de eventos nacionales e internacionales a lo largo del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El circuito santiagueño será escenario de competencias de automovilismo, motociclismo y pruebas deportivas, además de jornadas especiales como track days, pruebas libres y actividades promocionales.

Abril: arranque con motociclismo y triatlón

La temporada comenzará con un evento internacional de motociclismo con la presencia del GP3 Chile, que se disputará del 2 al 5 de abril.

Luego, el calendario continuará con otras actividades:

  • 17 al 19 de abril: Triatlón
  • 23 de abril: Mercedes-Benz Test Drive
  • 24 al 26 de abril: Pruebas libres de motos

Mayo: llega el Turismo Carretera

En mayo el autódromo recibirá una de las categorías más populares del país, el Turismo Carretera, que correrá junto al TC Pista entre el 8 y el 10 de mayo.

Una semana más tarde se desarrollará el evento de motociclismo RXP Motos, del 15 al 17 de mayo.

Invierno con automovilismo nacional

Tras las pruebas libres de motos del 26 al 28 de junio, la actividad continuará con el Turismo Nacional, que se presentará con sus clases 2 y 3 del 3 al 5 de julio.

Agosto con presencia internacional

Agosto será uno de los meses más cargados del calendario. Primero se disputará el Track Day Argentina el 8 y 9, mientras que el Car Show Santafesino llegará del 14 al 16.

El cierre del mes tendrá carácter internacional con la visita del TCR South America, que competirá del 21 al 23 de agosto.

La actividad continuará en septiembre con una doble competencia nacional:

  • 4 al 6 de septiembre: Turismo Pista y Turismo Carretera 2000
  • 18 al 20 de septiembre: Pruebas libres de motos

El calendario 2026 se cerrará del 2 al 4 de octubre con el regreso del campeonato internacional GP3 Chile, que volverá a competir en el circuito santiagueño.

De esta manera, el Autódromo de Termas de Río Hondo reafirma su protagonismo dentro del deporte motor en Argentina, con una agenda que combinará categorías nacionales, competencias internacionales y eventos especiales durante toda la temporada.

TEMAS Autódromo de Las Termas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  2. 2. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  3. 3. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT