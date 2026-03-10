El Autódromo de Termas presentó su calendario 2026 con competencias nacionales e internacionales

El circuito santiagueño tendrá actividad durante gran parte del año con automovilismo, motociclismo, triatlón y eventos internacionales.

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo dio a conocer su calendario oficial de actividades para la temporada 2026, que contará con una variada agenda de eventos nacionales e internacionales a lo largo del año.

El circuito santiagueño será escenario de competencias de automovilismo, motociclismo y pruebas deportivas, además de jornadas especiales como track days, pruebas libres y actividades promocionales.

Abril: arranque con motociclismo y triatlón

La temporada comenzará con un evento internacional de motociclismo con la presencia del GP3 Chile, que se disputará del 2 al 5 de abril.

Luego, el calendario continuará con otras actividades:

17 al 19 de abril: Triatlón

Triatlón 23 de abril: Mercedes-Benz Test Drive

Mercedes-Benz Test Drive 24 al 26 de abril: Pruebas libres de motos

Mayo: llega el Turismo Carretera

En mayo el autódromo recibirá una de las categorías más populares del país, el Turismo Carretera, que correrá junto al TC Pista entre el 8 y el 10 de mayo.

Una semana más tarde se desarrollará el evento de motociclismo RXP Motos, del 15 al 17 de mayo.

Invierno con automovilismo nacional

Tras las pruebas libres de motos del 26 al 28 de junio, la actividad continuará con el Turismo Nacional, que se presentará con sus clases 2 y 3 del 3 al 5 de julio.

Agosto con presencia internacional

Agosto será uno de los meses más cargados del calendario. Primero se disputará el Track Day Argentina el 8 y 9, mientras que el Car Show Santafesino llegará del 14 al 16.

El cierre del mes tendrá carácter internacional con la visita del TCR South America, que competirá del 21 al 23 de agosto.

La actividad continuará en septiembre con una doble competencia nacional:

4 al 6 de septiembre: Turismo Pista y Turismo Carretera 2000

y 18 al 20 de septiembre: Pruebas libres de motos

El calendario 2026 se cerrará del 2 al 4 de octubre con el regreso del campeonato internacional GP3 Chile, que volverá a competir en el circuito santiagueño.

De esta manera, el Autódromo de Termas de Río Hondo reafirma su protagonismo dentro del deporte motor en Argentina, con una agenda que combinará categorías nacionales, competencias internacionales y eventos especiales durante toda la temporada.