Lluvia de bloopers, doblete de Julián Álvarez y goleada del Atlético de Madrid al Tottenham

El Atleti venció 5-2 a los Spurs del Cuti Romero con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (por duplicado) y Le Normand, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para los ingleses.

Hoy 20:06

Atlético de Madrid protagonizó una gran actuación y goleó 5-2 a Tottenham Hotspur en un encuentro de la UEFA Champions League que dejó una de las imágenes más insólitas del torneo.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone fue ampliamente superior y contó con una destacada actuación del argentino Julián Álvarez, autor de un doblete.

El partido quedó marcado por una situación poco habitual: Tottenham decidió reemplazar a su arquero a los 17 minutos de juego luego de cometer dos errores groseros que derivaron en goles del equipo español.

La imagen del guardameta abandonando el campo entre lágrimas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando la dura noche que vivió el conjunto inglés, que además tiene como figura al defensor argentino Cristian Romero.

Además del doblete de Julián Álvarez, el Atlético completó la goleada con tantos de: Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand.

Para Tottenham descontaron Pedro Porro y Dominic Solanke.

Con este resultado, el equipo inglés deberá remontar una diferencia muy amplia en el partido de vuelta si quiere seguir con vida en la competencia.

Otros resultados de la Champions

La jornada también dejó otros partidos destacados en Europa:

Bayern Múnich goleó 6-1 como visitante a Atalanta .

goleó como visitante a . Newcastle United empató 1-1 con FC Barcelona en Inglaterra.

empató con en Inglaterra. Galatasaray venció 1-0 a Liverpool como local.

Así, la Champions League dejó una jornada cargada de goles y resultados impactantes, con la contundente victoria del Atlético como uno de los grandes golpes del día.