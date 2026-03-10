Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Lluvia de bloopers, doblete de Julián Álvarez y goleada del Atlético de Madrid al Tottenham

El Atleti venció 5-2 a los Spurs del Cuti Romero con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (por duplicado) y Le Normand, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para los ingleses.

Hoy 20:06

Atlético de Madrid protagonizó una gran actuación y goleó 5-2 a Tottenham Hotspur en un encuentro de la UEFA Champions League que dejó una de las imágenes más insólitas del torneo.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone fue ampliamente superior y contó con una destacada actuación del argentino Julián Álvarez, autor de un doblete.

El partido quedó marcado por una situación poco habitual: Tottenham decidió reemplazar a su arquero a los 17 minutos de juego luego de cometer dos errores groseros que derivaron en goles del equipo español.

La imagen del guardameta abandonando el campo entre lágrimas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando la dura noche que vivió el conjunto inglés, que además tiene como figura al defensor argentino Cristian Romero.

Además del doblete de Julián Álvarez, el Atlético completó la goleada con tantos de: Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand.

Para Tottenham descontaron Pedro Porro y Dominic Solanke.

Con este resultado, el equipo inglés deberá remontar una diferencia muy amplia en el partido de vuelta si quiere seguir con vida en la competencia.

Otros resultados de la Champions

La jornada también dejó otros partidos destacados en Europa:

  • Bayern Múnich goleó 6-1 como visitante a Atalanta.
  • Newcastle United empató 1-1 con FC Barcelona en Inglaterra.
  • Galatasaray venció 1-0 a Liverpool como local.

Así, la Champions League dejó una jornada cargada de goles y resultados impactantes, con la contundente victoria del Atlético como uno de los grandes golpes del día. 

TEMAS Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  2. 2. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  3. 3. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. Denunció que “transas” lo golpearon, pero terminó aprehendido por amenazar de muerte a su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT