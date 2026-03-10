La formación que probó Coudet para su debut en River visitando a Huracán

El Chacho terminará de pulir los últimos detalles del once en el táctico de este martes, pero ya tiene una base en mente.

Hoy 15:32

Tras casi una semana de trabajo al frente del plantel, Eduardo Coudet comienza a definir el equipo de River Plate que marcará el inicio de su ciclo como entrenador.

El DT terminará de perfilar la formación este martes durante un entrenamiento táctico clave en el River Camp, pensando en el debut oficial que será el jueves ante Huracán por el torneo local.

Durante sus primeros días al mando del equipo, Coudet priorizó generar un impacto emocional en el plantel y elevar la intensidad física.

El cuerpo técnico aprovechó el parate del campeonato para realizar una mini pretemporada, con trabajos físicos exigentes y ejercicios orientados a la presión alta, una de las características históricas de los equipos del entrenador.

La idea fue comenzar a incorporar rápidamente conceptos de su estilo de juego, con el objetivo de que el equipo pueda sostener un ritmo elevado durante los partidos.

En cuanto al equipo titular, el nuevo DT no planea una revolución inmediata y pretende mantener gran parte de la base que venía utilizando el equipo dirigido anteriormente por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, sí habrá algunos ajustes tácticos y cambios puntuales en nombres propios.

La principal novedad podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero, quien dejó atrás una lesión y tuvo buenos entrenamientos durante la semana.

La duda en la zona de creación

Si el colombiano finalmente se mete en el once inicial, reemplazaría al juvenil Ian Subiabre en la zona de generación de juego.

La presencia de Quintero permitiría aportarle al equipo más pausa y claridad en los últimos metros, para conectar con Sebastián Driussi y Joaquín Freitas en ataque.

En caso de que el mediocampista no sea titular, las alternativas que maneja el entrenador son Kendry Páez o Santiago Lencina.

El posible equipo para el debut

De acuerdo a lo trabajado en los entrenamientos, la formación que se perfila para el debut de Coudet sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

El partido se disputará el jueves, aunque todavía resta confirmarse si finalmente se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Así, el River de Coudet empieza a tomar forma con una idea clara basada en presión, intensidad y dinámica, que comenzará a ponerse a prueba en el primer compromiso oficial del nuevo ciclo