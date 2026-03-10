Independiente va por otra victoria recibiendo a un entonado Unión de Santa Fe

El Rojo y el Tatengue se miden en el arranque de la décima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 17:08

Independiente recibirá este martes a Unión de Santa Fe desde las 19.45 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos se encuentran en la zona alta de la tabla: el Rojo ocupa el cuarto puesto con 13 puntos, mientras que el Tatengue está tercero con 14 unidades.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega entonado tras volver al triunfo en la última fecha.

Independiente derrotó 2-0 a Central Córdoba en Avellaneda con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone sobre el final del encuentro.

Para este partido, el entrenador recuperaría a Sebastián Valdéz, quien cumplió su fecha de suspensión, mientras que Santiago Montiel sumó minutos en el último partido y podría regresar a la titularidad.

En cuanto al mercado de pases, Walter Mazzantti dejó el club y continuará su carrera a préstamo en Newell's Old Boys.

Por su parte, el equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un gran momento en el campeonato.

El Tatengue viene de vencer 2-1 a Instituto y acumula tres triunfos consecutivos, resultados que lo ubican en el tercer lugar de la Zona A.

Con este presente, Unión buscará sumar tres puntos de oro en Avellaneda para seguir afianzándose en puestos de clasificación a los playoffs.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido

Hora: 19.45

19.45 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Árbitro: Andrés Merlos

Andrés Merlos VAR: Fabrizio Llobet

Fabrizio Llobet Estadio: Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Con ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla, el choque entre Independiente y Unión aparece como uno de los duelos más destacados de la décima fecha del Torneo Apertura.