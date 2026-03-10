CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026
Somos Deporte
Show de goles en Avellaneda: era de Unión, pero Independiente se lo empató en el último suspiro
El Rojo caía por 3-0, pero lo remontó y terminó empatando 4-4 con un gol agónico de Fedorco.
Hoy 22:10
Independiente Unión
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Unión de Santa Fe
Club Atlético Independiente
