La enfermería de la Selección Argentina que preocupa a Scaloni a semanas de la Finalissima

Después de que Qatar decidiera el retorno del fútbol, hay expectativa de que el choque ante España se realice el 27 de marzo próximo en Doha. ¿Quiénes llegarían a ese encuentro?

Hoy 18:20

La Selección Argentina sigue atenta a lo que pueda suceder con la Finalissima frente a la Selección de España, prevista para el 27 de marzo.

El encuentro entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa aún no fue suspendido, aunque en los últimos días surgieron dudas respecto a la sede debido al contexto internacional tras los bombardeos iniciados por Estados Unidos contra Irán y la tensión generada en la región.

En este escenario, el entrenador Lionel Scaloni comenzó a analizar el plantel disponible para ese compromiso.

Foyth, la única baja confirmada

Hasta el momento, la única ausencia confirmada es la del defensor Juan Foyth, quien sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles de su pierna derecha mientras jugaba en Villarreal.

La lesión fue tan importante que el zaguero incluso quedó descartado para el próximo Mundial, lo que representa un golpe para la defensa del equipo argentino.

Jugadores que lograron recuperarse

En las últimas semanas varios futbolistas estuvieron entre algodones, aunque finalmente lograron recuperarse y vuelven a estar disponibles para Scaloni.

Entre ellos aparecen:

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

En el caso de Paredes, el mediocampista volvió a sumar minutos en Boca Juniors luego de recuperarse de un problema en el tobillo que lo había dejado fuera de algunos partidos.

Dudas con Lautaro Martínez y Lo Celso

Quienes todavía no regresaron plenamente a la actividad son Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.

El delantero del Inter de Milán sufre una distensión en el sóleo de la pierna izquierda desde el 20 de febrero. Si bien ya volvió a integrar el banco de suplentes en el clásico ante AC Milan, todavía no regresó oficialmente a las canchas.

El panorama de Lo Celso es más complejo. El mediocampista surgido en Rosario Central arrastra una lesión muscular desde principios de febrero y continúa sin jugar en Real Betis, por lo que su presencia ante España es una incógnita.

Un posible ensayo antes del Mundial

Mientras se espera una definición sobre la sede de la Finalissima, Scaloni analiza alternativas para cubrir los posibles huecos en el equipo.

El duelo ante España podría convertirse en la última gran prueba de la Albiceleste antes del Mundial, ya que también estaba previsto un amistoso frente a Selección de Qatar, aunque ese encuentro también quedó en duda debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Por ahora, el partido sigue en pie y el cuerpo técnico argentino continúa trabajando con la expectativa de disputar uno de los duelos más atractivos del calendario internacional.