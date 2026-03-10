Escándalo con Evangelina Anderson: Ian Lucas tomó una drástica decisión y sus fans lo aplaudieron

El influencer viajó a México luego de que la modelo negara cualquier vínculo amoroso. En redes sociales, aseguró que el cariño entre ambos “fue real” y apuntó contra las declaraciones que desmintieron la relación.

Hoy 18:25

Ian Lucas vivió días difíciles tras la filtración de sus fotos besándose con Evangelina Anderson, quien salió a decir que nunca tuvieron ningún tipo de vínculo amoroso.

La bailarina también aseguró que unió sus labios a los de él porque sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe) gritaban que se dieran un pico. “No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo que para mí no pasó, que para mí no fue más que un compañero de trabajo”, lanzó en Cortá por Lozano (Telefe) para desligarse del joven.

Para despegarse del escándalo, Ian Lucas se fue del país. Primero aterrizó en México para reencontrarse con su amigo Fede Vigevani, con quien brilla en YouTube y varios países.

Sus seguidores lo vieron sonreír y celebraron que haya recuperado la alegría para crear contenido para sus fans, quienes esperan verlos pronto sobre el escenario.

"Soy bueno, pero no bolud*. Por respeto, elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad", escribió el joven en Instagram luego de que aparecieran fotos a los besos con Eva Anderson.

Luego, agregó: “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, lástima ver como esa persona lo desmerece y lo desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra".