Gran Hermano 2026: feroz pelea entre Danelik y Jenny sacudió la casa y dejó un clima explosivo

Las participantes protagonizaron un fuerte cruce a los gritos en la cocina de la casa. Insultos, acusaciones y tensión frente a todos los jugadores marcaron uno de los momentos más calientes del reality.

Hoy 19:55

La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar en las últimas horas tras una intensa discusión entre Danelik Galazán y Jenny Mavinga, que protagonizaron una pelea a los gritos frente al resto de los participantes.

Con el paso de los días, las tensiones comienzan a multiplicarse dentro del reality de Telefe, y uno de los principales focos de conflicto vuelve a ser la comida. Las decisiones sobre qué cocinar o cómo administrar los alimentos suelen generar discusiones entre los jugadores, especialmente cuando los recursos empiezan a escasear.

En ese contexto, el enfrentamiento se desató en la cocina cuando Galazán, oriunda de Tucumán, se acercó para colaborar con la preparación del almuerzo grupal. Sin embargo, la reacción de su compañera fue inmediata y cargada de enojo: Mavinga rechazó su ayuda y comenzó un fuerte intercambio verbal delante de todos.

Insultos y acusaciones dentro de la casa

En medio de la discusión, Jenny le recriminó a Danelik un supuesto vínculo cercano con Solange Abraham, otra de las participantes del reality. Ambas jugadoras negaron esa versión mientras el clima se volvía cada vez más tenso.

“Que hable con ella no quiere decir que sea su amiga”, intentó aclarar Galazán en un intento por bajar el tono del conflicto.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y derivó en insultos directos. “Sos una perra, querés ser el perro de cualquier persona acá dentro de la casa, porque nadie te quiere”, lanzó Mavinga con furia durante la discusión.

Antes de retirarse del lugar, la joven redobló la apuesta con otra frase provocadora: “No la quiero en la cocina, no peleo con la perra, no peleo con gaugaugau, con gente de cabeza peleo”.

Un clima cada vez más tenso en Gran Hermano

Lejos de responder con la misma agresividad, Galazán reaccionó con ironía ante las acusaciones. “Y si nadie me quiere, cuál es el problema”, replicó sin perder la calma.

Mientras algunos compañeros intentaban mediar para evitar que el enfrentamiento continuara, la tensión quedó instalada en la casa en una semana clave del juego, ya que todos los participantes se encuentran en placa, lo que aumenta la presión y los conflictos dentro del reality más visto del país.