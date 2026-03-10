Ingresar
Brindaron asistencia a vecinos de la Capital tras la fuerte tormenta

Intervinieron áreas operativas como Obras Públicas, Servicios Urbanos, Parques y Paseos, Arbolado Urbano y Defensa Civil.

Hoy 22:04

El Comité de Emergencia de la Municipalidad asistió a familias y vecinos damnificados por las lluvias de este martes.

Intervienen diversas áreas operativas como Obras Públicas, Servicios Urbanos, Parques y Paseos, Arbolado Urbano y Defensa Civil.

El Ing. Gustavo Trejo, de Obras Públicas de la Capital, dijo a Noticiero 7 que fue arduo el trabajo realizado durante este martes.

Trabajaron decenas de operarios, especialmente en la zona del barrio La Católica. Aplicaron protocolos y drenaron el agua en las calles.

También se asistió a vecinos de otros sectores de la Capital que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo.

Un grupo de jóvenes, de una ONG local, también brindó ayuda a los vecinos.

