Brindaron asistencia a vecinos de la Capital tras la fuerte tormenta

Intervinieron áreas operativas como Obras Públicas, Servicios Urbanos, Parques y Paseos, Arbolado Urbano y Defensa Civil.
El Comité de Emergencia de la Municipalidad asistió a familias y vecinos damnificados por las lluvias de este martes.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
lluvias
Intervienen diversas áreas operativas como Obras Públicas, Servicios Urbanos, Parques y Paseos, Arbolado Urbano y Defensa Civil.
lluvias
lluvias
El Ing. Gustavo Trejo, de Obras Públicas de la Capital, dijo a Noticiero 7 que fue arduo el trabajo realizado durante este martes.
Trabajaron decenas de operarios, especialmente en la zona del barrio La Católica. Aplicaron protocolos y drenaron el agua en las calles.
También se asistió a vecinos de otros sectores de la Capital que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo.
lluvias
Un grupo de jóvenes, de una ONG local, también brindó ayuda a los vecinos.