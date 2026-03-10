Vecino del barrio Reconquista recuperó más de 10 chapas patentes perdidas por la lluvia

Las matrículas fueron halladas tras las intensas lluvias que anegaron varias calles de la zona. Los conductores que hayan perdido su dominio pueden buscarla en su domicilio.

Hoy 20:40

Tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos sectores de Santiago del Estero, un vecino del barrio Reconquista recuperó más de diez chapas patentes de autos y motos que se habían desprendido de los vehículos a causa de la cantidad de agua.

El hallazgo se produjo en la zona comprendida entre las calles Solís y Buenos Aires hasta Solís y Costanera, donde durante la jornada se acumuló una importante cantidad de agua. Según se informó, la cantidad de agua provocó que varios conductores perdieran los dominios de sus vehículos mientras circulaban por el lugar.

Una vez que el nivel del agua descendió, esta persona recorrió el sector y reunió las chapas patentes que habían quedado esparcidas en la calle. En una fotografía tomada posteriormente se pueden observar todos los dominios recuperados.

Debido a que el vecino no cuenta con teléfono celular para contactarse, quienes hayan perdido la patente de su auto o moto pueden acercarse personalmente a retirarla por el domicilio de la familia Mansilla, en Solís (Este) Nº 1638, en el barrio Reconquista.