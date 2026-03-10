Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 22º
X
Locales

Vecino del barrio Reconquista recuperó más de 10 chapas patentes perdidas por la lluvia

Las matrículas fueron halladas tras las intensas lluvias que anegaron varias calles de la zona. Los conductores que hayan perdido su dominio pueden buscarla en su domicilio.

Hoy 20:40

Tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos sectores de Santiago del Estero, un vecino del barrio Reconquista recuperó más de diez chapas patentes de autos y motos que se habían desprendido de los vehículos a causa de la cantidad de agua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hallazgo se produjo en la zona comprendida entre las calles Solís y Buenos Aires hasta Solís y Costanera, donde durante la jornada se acumuló una importante cantidad de agua. Según se informó, la cantidad de agua provocó que varios conductores perdieran los dominios de sus vehículos mientras circulaban por el lugar.

Una vez que el nivel del agua descendió, esta persona recorrió el sector y reunió las chapas patentes que habían quedado esparcidas en la calle. En una fotografía tomada posteriormente se pueden observar todos los dominios recuperados.

Debido a que el vecino no cuenta con teléfono celular para contactarse, quienes hayan perdido la patente de su auto o moto pueden acercarse personalmente a retirarla por el domicilio de la familia Mansilla, en Solís (Este) Nº 1638, en el barrio Reconquista.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  2. 2. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  3. 3. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  4. 4. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  5. 5. Denunció que “transas” lo golpearon, pero terminó aprehendido por amenazar de muerte a su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT