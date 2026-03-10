El municipio de La Banda asistió y evacuó a vecinos bandeños afectados por el temporal

Hubo evacuados, tareas de limpieza de desagües y activación de bombas para drenar el agua acumulada en distintos sectores de la ciudad.

Hoy 21:08

El intendente Ing. Roger Elías Nediani encabezó los trabajos del Comité de Emergencia Municipal, que entre otras cosas, evacuó a vecinos que fueron damnificados por el intenso temporal del día martes que registró precipitaciones de más de 105 mm.

El Comité trabajó con todos sus elementos operativos en diferentes sectores de la ciudad realizando tareas de limpieza de desagües pluviales, activando las bombas extractoras de agua y la poda de árboles caídos.

El Centro de Monitoreo de Alerta Banda fue el encargado de recepcionar los pedidos de asistencia a través de sus números telefónicos y desde allí se despachó la ayuda correspondiente en un trabajo rápido y coordinado.

Los vecinos que resultaron evacuados fueron trasladados a las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos, dónde recibieron asistencia médica, ropa seca, frazadas y alimentos.

Finalmente, desde el municipio recomendaron a la comunidad tomar precauciones teniendo en cuenta que el Servicio Meterelógico Nacional anunció que se registrarán nuevas precipitaciones en las próximas 24 horas.

Además, destacaron que seguirán trabajando en la asistencia de los vecinos que soliciten ayuda a través de los números de Alerta Banda que están disponibles las 24 horas: 385 - 40209837; 385 - 140924