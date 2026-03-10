Cambios informáticos para optimizar el sistema de gestión para juicios del Fuero Laboral

Una de las ventajas es simplificar la tipificación de los procesos que se promueven en los Juzgados del Trabajo, lo que facilitará su evaluación estadística.

El Superior Tribunal de Justicia impulsa acciones de gestión para mejorar el servicio brindado a la sociedad, por lo que bajo esa directiva, los Juzgados de Primera Instancia del fuero laboral, el Área de Estadísticas y la Secretaría de Tecnologías de la Información, propusieron un proceso de revisión y reorganización del sistema de tipificación de los juicios, en el momento en que ingresan al ámbito tribunalicio.

La clasificación que se utilizaba resultaba dispar y excesivamente compleja, lo que dificultaba encontrar una lógica práctica y uniforme para su aplicación en el sistema de gestión, indicaron quienes llevan adelante esta iniciativa.

Frente a esta situación, y a partir del aporte de los jueces de primera instancia y del Área de Estadísticas, profesionales informáticos del Poder Judicial concretaron las modificaciones necesarias para implementar un nuevo esquema de clasificación, que permitiera ordenar de manera más clara el registro de las causas.

Como resultado de este trabajo conjunto, se adoptó una clasificación basada en los tipos de procesos ya reconocidos por la teoría general del proceso, distinguiéndose: procesos de conocimiento (juicios ordinarios, sumarios y sumarísimos), procesos ejecutivos y procesos cautelares. Este criterio permite organizar de manera lógica y coherente las distintas acciones que se promueven en la jurisdicción laboral.

Con el objeto de facilitar la correcta aplicación de esta nueva tipificación por parte de los operadores jurídicos, se elaboró un tutorial explicativo que detalla el modo en que debe realizarse la clasificación dentro del sistema de gestión.

Asimismo, en el conversatorio en el que se presentó esta herramienta, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, se hizo especial hincapié en la importancia de que la nueva tipificación no sólo sea aplicada a los expedientes que ingresen a partir de su implementación, sino también a aquellos procesos que ya se encuentran en trámite, a fin de lograr una base de datos homogénea y consistente.

En ese sentido y como etapa siguiente del proceso de mejora, se proyecta avanzar en la unificación de los movimientos procesales que se registran en el sistema informático, con el objetivo de que la información estadística pueda reflejar de manera más precisa y completa el volumen real de trabajo y el movimiento de los Juzgados laborales.

De esta manera, se busca fortalecer las herramientas de gestión y generar información estadística más clara, ordenada y representativa de la actividad jurisdiccional del fuero.