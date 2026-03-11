Banfield se enfrenta a Gimnasia de La Plata en un duelo clave por el Apertura

El Taladro buscará aprovechar su localía ante el Lobo para meterse entre los ocho mejores de la Zona B. El partido se jugará este miércoles desde las 17:30 en el Florencio Sola.

Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 17.30 en el Estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como clave en la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs dentro de la Zona B, con dos equipos que llegan con la necesidad de sumar.

El Taladro logró recuperarse en la jornada anterior al imponerse 2 a 0 ante Aldosivi en condición de local, dejando atrás un inicio de campeonato irregular en el que apenas había conseguido dos triunfos en siete partidos. Ese resultado le permitió al conjunto del sur del Gran Buenos Aires alcanzar los 10 puntos y ubicarse noveno en la tabla, quedando a un paso de la zona de clasificación.

Por su parte, el Lobo también transita un torneo con rendimiento irregular. El equipo platense solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros, cuando venció 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza como visitante. Después de ese triunfo, cayó 2 a 1 frente a Rosario Central en El Bosque y en la fecha pasada igualó 2 a 2 ante Tigre en Victoria, en un partido en el que estuvo arriba en el marcador en dos oportunidades.

En cuanto a la tabla, Gimnasia suma 11 puntos y sabe que una victoria en el Florencio Sola le permitiría llegar a las 14 unidades y afirmarse en zona de clasificación a los octavos de final. En cambio, una derrota lo dejaría momentáneamente afuera de los ocho mejores y Banfield podría superarlo con 13 puntos, metiéndose así en puestos de playoffs.