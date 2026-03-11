En vivo: Banfield se enfrenta a Gimnasia de La Plata en un duelo clave por el Apertura

El Taladro buscará aprovechar su localía ante el Lobo para meterse entre los ocho mejores de la Zona B. El partido se jugará este miércoles desde las 17:30 en el Florencio Sola.

Hoy 18:40

Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 17.30 en el Estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como clave en la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs dentro de la Zona B, con dos equipos que llegan con la necesidad de sumar.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÒN 1 - OPCIÓN 2