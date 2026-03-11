Argentinos quiere recuperarse en su casa ante un entonado Rosario Central de Di María

El Bicho buscará recuperarse ante un Canalla que llega en alza tras ganar el clásico rosarino. El partido se jugará este miércoles desde las 17.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 03:01

Argentinos Juniors recibirá este miércoles a Rosario Central desde las 17.30 en el Estadio Diego Armando Maradona, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Nicolás Diez intentará dejar atrás un presente complicado y frenar a un Canalla que llega con la confianza en alza tras su buen momento en el campeonato.

El Bicho atraviesa días difíciles en La Paternal. A la temprana eliminación de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador se le sumó un empate agónico ante Barracas Central, resultado que dejó sensaciones negativas tanto por el rendimiento como por el desarrollo del encuentro. En medio de ese contexto, el club recibió consultas de Boca Juniors por Alan Lescano y Hernán López Muñoz, dos de sus principales generadores de juego, aunque finalmente ambos seguirán en el plantel al menos hasta mitad de año.

Del otro lado aparece un Rosario Central que vive un presente totalmente distinto. El conjunto dirigido por Jorge Almirón viene de conseguir una nueva victoria en el clásico rosarino ante Newell’s, resultado que terminó de consolidar el buen momento del equipo y transformó las dudas iniciales en entusiasmo entre sus hinchas.

En el Canalla la única preocupación pasa por la situación de Ángel Di María, quien arrastra una lesión que quedó en evidencia durante el clásico y se confirmó en los días posteriores. De todos modos, el parate reciente del fútbol argentino ayudó a que la baja no tenga tanto impacto inmediato, mientras el club aguarda definiciones sobre la Supercopa Internacional que tiene pendiente.

Probable formación de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.