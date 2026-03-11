En el debut de Falcioni, Atlético y Aldosivi empataron en Tucumán

El Decano y el Tiburón igualaron 1 a 1 en el Monumental José Fierro por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

11/03/2026

El debut de Julio César Falcioni como entrenador de Atlético Tucumán no fue el esperado. El Decano empató 1-1 ante Aldosivi en el Estadio Monumental José Fierro y llegó a cuatro partidos sin triunfos, en un encuentro que terminó con silbidos desde las tribunas.

El partido fue cerrado durante gran parte del primer tiempo. Ambos equipos se repartieron la pelota y casi no generaron situaciones claras, hasta que la visita golpeó primero. Tras un córner, Cordero bajó la pelota en el área y Gino aprovechó una floja marca defensiva para definir contra el palo izquierdo de Tomás Ingolotti y poner en ventaja al conjunto marplatense.

El clima en el estadio comenzó a ponerse tenso y Atlético Tucumán reaccionó recién en el segundo tiempo. Con algunos buenos minutos de presión, el Decano logró llegar al empate a través de un cabezazo de Nicola, que le dio algo de alivio al equipo local.

El encuentro cambió aún más a falta de veinte minutos para el final, cuando Alan Sosa vio la tarjeta roja en Aldosivi. Con un jugador más, el conjunto tucumano se volcó al ataque y tuvo la gran oportunidad de quedarse con los tres puntos en tiempo de descuento.

A los 47 minutos, el árbitro sancionó penal por una clara infracción de Novillo sobre Laméndola. Sin embargo, Leandro Díaz no pudo aprovechar la chance: su remate fue contenido por el arquero Sebastián Werner, quien terminó siendo una de las figuras del partido.

Así, el estreno de Falcioni quedó lejos de ser el punto de inflexión que buscaba Atlético Tucumán, que volvió a dejar puntos en el camino y se fue del estadio en medio del descontento de su gente.