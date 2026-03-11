Barracas Central bajó a Independiente Rivadavia en Mendoza

En el Bautista Gargantini el Guapo se impuso por 2 a 1 ante la Lepra mendocina por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Barracas Central consiguió un triunfo de peso en Mendoza al vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, un resultado que le permitió meterse en puestos de playoffs y que además dejó al conjunto local sin la posibilidad de escaparse en lo más alto de la Liga Profesional.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Ambos equipos apostaron por un esquema con cinco defensores, aunque con propuestas diferentes. Independiente Rivadavia asumió el protagonismo con la pelota, mientras que el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa se replegó y esperó su momento para golpear de contra.

La Lepra manejó la posesión y generó algunas situaciones claras, pero se encontró con un gran partido del arquero Marcelo Miño. El guardameta evitó la apertura del marcador con intervenciones claves ante Fabrizio Sartori, Matías Fernández y José Florentín.

En cambio, Barracas fue directo y efectivo. El primer golpe llegó a través del Toro Morales, que aprovechó una pelota parada para abrir el marcador. Más tarde, el equipo visitante amplió la ventaja con un verdadero golazo de Jhonatan Candia, quien culminó un contraataque picándosela con gran clase al arquero Nicolás Bolcato.

Sobre el final, Florentín logró descontar para el conjunto mendocino, pero el tiempo no alcanzó para la reacción. El partido terminó caliente, con cruces y mucha tensión tras el pitazo final.

Con este resultado, Barracas Central se mete de lleno en la pelea por la clasificación, mientras que Independiente Rivadavia perdió una gran oportunidad de escaparse en la punta de la Zona B y ahora deberá mirar de reojo lo que suceda en el resto de la fecha.