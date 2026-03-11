En vivo: Independiente Rivadavia defiende la punta ante Barracas Central en Mendoza

La Lepra mendocina recibirá este miércoles desde las 22 en el Bautista Gargantini al Guapo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Alfredo Berti buscará sostener su gran presente en la Zona B.
Independiente Rivadavia y Barracas Central se enfrentarán este miércoles desde las 22.00 en el Estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El conjunto mendocino intentará mantenerse en lo más alto de la Zona B, mientras que el equipo visitante necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación.
