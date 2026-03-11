Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Quimsa festejó ante Oberá en el Ciudad y alcanzó su octavo triunfo al hilo

La Fusión se quedó con un duelo clave por 80 a 76 y gana terreno en los primeros puestos de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:35

Quimsa atraviesa un gran momento en la Liga Nacional de Básquet y volvió a demostrarlo con una victoria clave. El equipo dirigido por Lucas Victoriano derrotó 80-76 a Oberá Tenis Club, sumó otro triunfo consecutivo y se acomodó en el tercer puesto de la tabla.

El duelo comenzó con la visita tomando protagonismo con Dreper y Barrales para adelantarse 14 - 6. La Fusión encontró puntos en las manos de Robinson y Collomb para descontar, el misionero se quedaba con el primero 20/18.

El juego siguió parejo, Bird en los dirigidos por Demti y en el lado santiagueño un buen ingreso de Ruesga. Johnson a distancia adelantó a Quimsa, pero Dreper estableció el 43/42 para la visita de cara al entretiempo.

Meyinsse y Lema consiguieron anotar cerca del aro, la respuesta de Oberá fue rápida mediante Sansimoni y Brocal en un nuevo pasaje parejo donde Dreper desequilibrando para la visita y triples de Collomb para los de coach Victoriano colocaban el 65/61 a falta de un cuarto.

Brocal con dos bombas cambió el liderazgo del score, para que luego Robinson junto a Orresta pongan una racha de 10 - 0 para la Fusión que sobre el final ajustó la defensa para luego anotar con Johnson y Lema sacando siete de ventaja frente a un rival que intentó con Brocal desde el perímetro pero el tiempo terminó y Quimsa se quedó con un triunfo clave por 80 a 76 para subir a la tercera posición de la tabla. Brandon Robinson sumó 15 puntos en el vencedor que tuvo a Tyren Johnson (11), Diego Collomb (10), Leonardo Lema (10) y Fausto Ruesga (10) también como destacados, en el otro costado 18 puntos con 6 rebotes para Daviyon Dreper.

Quimsa (18 - 10) recibirá el martes a Obras desde las 21:30 horas mientras que Oberá (16 - 10) visitará el viernes a Olímpico.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  2. 2. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  3. 3. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  4. 4. El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado con descuentos
  5. 5. Fuentes recibió en el salón de acuerdos a las organizadoras de la Caminata de Mentoreo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT