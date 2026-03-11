Quimsa festejó ante Oberá en el Ciudad y alcanzó su octavo triunfo al hilo

La Fusión se quedó con un duelo clave por 80 a 76 y gana terreno en los primeros puestos de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:35

Quimsa atraviesa un gran momento en la Liga Nacional de Básquet y volvió a demostrarlo con una victoria clave. El equipo dirigido por Lucas Victoriano derrotó 80-76 a Oberá Tenis Club, sumó otro triunfo consecutivo y se acomodó en el tercer puesto de la tabla.

El duelo comenzó con la visita tomando protagonismo con Dreper y Barrales para adelantarse 14 - 6. La Fusión encontró puntos en las manos de Robinson y Collomb para descontar, el misionero se quedaba con el primero 20/18.

El juego siguió parejo, Bird en los dirigidos por Demti y en el lado santiagueño un buen ingreso de Ruesga. Johnson a distancia adelantó a Quimsa, pero Dreper estableció el 43/42 para la visita de cara al entretiempo.

Meyinsse y Lema consiguieron anotar cerca del aro, la respuesta de Oberá fue rápida mediante Sansimoni y Brocal en un nuevo pasaje parejo donde Dreper desequilibrando para la visita y triples de Collomb para los de coach Victoriano colocaban el 65/61 a falta de un cuarto.

Brocal con dos bombas cambió el liderazgo del score, para que luego Robinson junto a Orresta pongan una racha de 10 - 0 para la Fusión que sobre el final ajustó la defensa para luego anotar con Johnson y Lema sacando siete de ventaja frente a un rival que intentó con Brocal desde el perímetro pero el tiempo terminó y Quimsa se quedó con un triunfo clave por 80 a 76 para subir a la tercera posición de la tabla. Brandon Robinson sumó 15 puntos en el vencedor que tuvo a Tyren Johnson (11), Diego Collomb (10), Leonardo Lema (10) y Fausto Ruesga (10) también como destacados, en el otro costado 18 puntos con 6 rebotes para Daviyon Dreper.

Quimsa (18 - 10) recibirá el martes a Obras desde las 21:30 horas mientras que Oberá (16 - 10) visitará el viernes a Olímpico.