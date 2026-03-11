Quimsa recibe a Oberá en un duelo clave por la parte alta de la Liga Nacional

La Fusión enfrentará al Celeste este miércoles desde las 21.30 en el Ciudad, en un mano a mano directo entre dos equipos que pelean los primeros puestos de la tabla. Escuchalo por El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 03:16

Quimsa recibirá este miércoles a Oberá Tenis Club desde las 21.30 en el Estadio Ciudad, en un partido clave por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro enfrentará a dos equipos que pelean en la zona alta de la tabla y buscan mantenerse en puestos de clasificación directa a los cuartos de final.

La Fusión, dirigida por Lucas Victoriano, atraviesa un gran momento en la fase regular y llega con siete victorias consecutivas, incluyendo la contundente goleada 115 a 73 ante el líder Ferro Carril Oeste en su última presentación. Con ese resultado, el conjunto santiagueño alcanzó 17 triunfos en 27 partidos y se ubica cuarto en la tabla, muy cerca de los puestos de privilegio.

En la previa del encuentro, el entrenador tucumano destacó el crecimiento del equipo: “Hay un progreso del equipo, los jugadores están haciendo un sacrificio defensivo grande que para mí como entrenador es gratificante ver cómo se refleja en cancha lo trabajado en la semana”, expresó Victoriano.

En el conjunto santiagueño se destacan Leonardo Lema, con 12.4 puntos y 8.2 rebotes de promedio, y Brandon Robinson, principal vía ofensiva con 15.7 puntos por partido y un 42% de efectividad en triples. Por su parte, el equipo misionero dirigido por Fabio Demti tiene como figuras al pivote estadounidense William Vorhees, que promedia 15.8 puntos, y a Agustín Brocal, con 15.4 unidades por juego.

En el historial de la Liga Nacional, ambos equipos se enfrentaron 14 veces, con 10 victorias para Quimsa. En el cruce de esta temporada, disputado en enero en Misiones, el triunfo también quedó para la Fusión, que se impuso 74 a 72 con 22 puntos de Brandon Robinson.

El partido comenzará a las 21.30, con el arbitraje de Fabricio Vito, Oscar Brítez y Sergio Tarifeño. Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de Passline.