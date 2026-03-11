Noche de eliminación picante en MasterChef Celebrity: el imperdible cruce entre Wanda Nara y Maxi López

La conductora sorprendió a su ex con una broma sobre su separación mientras se definía una eliminación en el reality de cocina.
En medio de la tensión por una nueva gala de eliminación, Wanda Nara protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a su ex, Maxi López en MasterChef Celebrity.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Todo ocurrió mientras los participantes esperaban conocer quién quedaría afuera de la competencia. En ese clima de nerviosismo, la conductora se dirigió a su ex y padre de sus hijos con una pregunta directa: “¿Quién se va hoy, Maxi?”.
Entre bromas y comentarios cruzados, Wanda deslizó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ojalá que no seas vos, porque no sé qué decirte. No estoy inspirada en una despedida”, lanzó.
Pero la verdadera bomba llegó segundos después, cuando recordó su separación del exdelantero: “Voy a pensar un discurso, porque el día que te dejé fue un discurso preciso y claro”, disparó la conductora con picardía.
Lejos de incomodarse, Maxi siguió el juego y redobló la apuesta con humor: “Agarraste la valija y te tomaste el palo”, atinó a decir. Y Wanda no dudó en responder con ironía: “Por eso, clarísimo fue”, cerró.