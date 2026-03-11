Ingresar
Noche de eliminación picante en MasterChef Celebrity: el imperdible cruce entre Wanda Nara y Maxi López

La conductora sorprendió a su ex con una broma sobre su separación mientras se definía una eliminación en el reality de cocina.

Hoy 05:37
Wanda Nara.

En medio de la tensión por una nueva gala de eliminación, Wanda Nara protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a su ex, Maxi López en MasterChef Celebrity.

Todo ocurrió mientras los participantes esperaban conocer quién quedaría afuera de la competencia. En ese clima de nerviosismo, la conductora se dirigió a su ex y padre de sus hijos con una pregunta directa: “¿Quién se va hoy, Maxi?”.

Entre bromas y comentarios cruzados, Wanda deslizó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ojalá que no seas vos, porque no sé qué decirte. No estoy inspirada en una despedida”, lanzó.

Pero la verdadera bomba llegó segundos después, cuando recordó su separación del exdelantero: “Voy a pensar un discurso, porque el día que te dejé fue un discurso preciso y claro”, disparó la conductora con picardía.

Lejos de incomodarse, Maxi siguió el juego y redobló la apuesta con humor: “Agarraste la valija y te tomaste el palo”, atinó a decir. Y Wanda no dudó en responder con ironía: “Por eso, clarísimo fue”, cerró.

