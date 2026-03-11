Nicole Kidman deslumbra en "Scarpetta", el impactante thriller sobre un asesino serial

Basada en la saga de novelas de Patricia Cornwell, la serie sigue a una médica forense que regresa a su cargo tras años de ausencia y se enfrenta a un nuevo crimen que podría estar vinculado con un caso ocurrido casi tres décadas atrás.

Hoy 07:33

Basada en la popular saga de libros de Patricia Cornwell y adaptada para televisión por Liz Sarnoff, la nueva serie policial de Prime Video, “Scarpetta”, ofrece un relato atrapante sobre femicidios, familias disfuncionales y mentiras capaces de cambiar la percepción de los hechos. Alternando con fluidez entre el presente y el pasado, la historia sigue a la doctora Kay Scarpetta —interpretada por una destacada Nicole Kidman—, quien regresa a su puesto como jefa forense del estado de Virginia después de haber sido apartada años atrás.

Aunque su regreso debería marcar un nuevo comienzo para ella y su esposo, el perfilador del FBI Benton Wesley (Simon Baker), su primer caso reabre interrogantes sobre una investigación que marcó su carrera 28 años atrás. Con un tono crudo e intenso, “Scarpetta” explora la violencia, los secretos y los episodios traumáticos que dejan profundas huellas psicológicas.

La serie comienza en plena madrugada. Horas después de retomar su cargo, Kay recibe una llamada que la despierta: hallaron el cuerpo de una mujer desnuda y atada cerca de unas vías de tren. La escena es estremecedora, pero lo que más inquieta a Kay y al detective retirado Pete Marino (Bobby Cannavale) es la sorprendente similitud con un caso ocurrido décadas atrás.

La historia retrocede entonces en el tiempo. Allí aparece una versión más joven de Kay (Rosy McEwen), quien recibe una llamada de Pete (Jake Cannavale), en ese momento un detective novato. Es 1998 y la ciudad de Alexandria vive con miedo por la presencia de un asesino serial, luego de que aparezca una cuarta víctima.

Como nueva jefa forense, Kay enfrenta presiones del fiscal de la ciudad, Bill Boltz (Mike Vogel); del ex jefe interino Elvin Reddy (Alex Klein), molesto por no haber sido elegido para el cargo; y de la insistente periodista Abby Turnball (Sosie Bacon), que busca respuestas a toda costa. Con el asesino aún prófugo, Boltz convoca al perfilador Benton Wesley (Hunter Parrish) para colaborar con Kay y Pete en la investigación.

“Scarpetta” no evita mostrar la crudeza de las escenas forenses. La serie presenta cadáveres en descomposición y detalladas autopsias, reflejando con realismo el trabajo de la protagonista. En el presente, Kay decide sacar a Pete de su retiro no solo para encontrar al responsable del nuevo crimen, sino también para confirmar que el asesino que atraparon casi tres décadas atrás era realmente el culpable. Sin embargo, a medida que revisan pruebas y reconstruyen el pasado, descubren una trama mucho más compleja de lo que imaginaban.

La vida personal de la protagonista tampoco es sencilla. Kay y Benton viven en la enorme casa familiar de él, junto con la hermana de Kay, Dorothy (Jamie Lee Curtis), y con Pete, quien ahora es su cuñado. Además, Lucy (Ariana DeBose) —hija de Dorothy y recientemente viuda— vive en una casa de huéspedes dentro del mismo terreno. Aunque para muchos sería una convivencia difícil, las tensiones familiares, el duelo de Lucy y la relación conflictiva entre Kay y Dorothy vuelven el ambiente aún más complicado.

A través de los flashbacks, el público también descubre por qué Dorothy (Amanda Righetti) dejó a su hija Lucy (Savannah Lumar), de 11 años, al cuidado de Kay, y cómo la relación de dependencia entre tía y sobrina ha sido motivo constante de conflictos dentro de la familia.

En términos narrativos, “Scarpetta” se destaca por su sólida construcción dramática. Incluso cuando la historia se vuelve más compleja, la serie mantiene al espectador enfocado en los crímenes y en el método de investigación de la protagonista. Además, muestra el fuerte machismo de épocas pasadas que aún resuena en la actualidad, al tiempo que explora cómo la muerte impacta profundamente en quienes quedan con vida.

Uno de los aspectos más interesantes es su reflexión sobre la naturaleza del mal. Si bien hay asesinos evidentes, la serie sugiere que los villanos pueden adoptar muchas formas.

Los ocho episodios de “Scarpetta” se estrenaron el 11 de marzo en Prime Video.