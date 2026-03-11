Alerta en el Dique Frontal de Las Termas: el caudal de la cuenca alta se duplicó en cinco días

La Central Hidroeléctrica Río Hondo informó este miércoles un nuevo reporte sobre la situación del Dique Frontal de Termas de Río Hondo, donde se mantiene un monitoreo permanente ante el incremento del volumen de agua que ingresa desde la cuenca alta.

Según el informe actualizado de las 10 de la mañana, la cota del embalse alcanzó los 273,01 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En el mismo reporte se detalló que el caudal erogado llegó a 1.046 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de agua desde la cuenca alta se ubicó en 1.627 m³/s.

El incremento del caudal se relaciona con las intensas lluvias registradas en la provincia de Tucumán, que en los últimos días provocaron un aumento significativo del agua que ingresa al embalse.

De acuerdo con datos oficiales, el aporte de la cuenca alta se duplicó en apenas cinco días, al pasar de aproximadamente 800 m³/s a más de 1.600 m³/s.

Ante este escenario, las autoridades decidieron incrementar la erogación de agua con el objetivo de regular el nivel del embalse y evitar una mayor acumulación en el espejo de agua.

Desde la Central Hidroeléctrica señalaron que el monitoreo del dique se mantiene de forma constante, mientras continúan evaluando la evolución de los aportes provenientes de la cuenca alta.