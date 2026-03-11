Tom Morello visitó a Abuelas de Plaza de Mayo y destacó su lucha por la memoria

“Durante la dictadura fascista argentina, miles de activistas antigubernamentales fueron detenidos en campos de concentración, torturados y 'desaparecidos'. Sus hijos pequeños fueron secuestrados y, a menudo, distribuidos a familias de militares de la dictadura, quienes los criaron para humillar a sus oponentes y asegurarse de que no se convirtieran en radicales”, escribió.
En ese sentido, el guitarrista resaltó la labor sostenida de los organismos de derechos humanos para recuperar la identidad de los niños apropiados durante ese período. “Las Madres de los Desaparecidos han trabajado incansablemente durante décadas para reunir a esos niños con sus verdaderos familiares”, señaló.
Morello contó además que durante su visita pudo conocer personalmente a integrantes de la organización y escuchar sus testimonios. “Conocí a muchas de ellas hoy y escuché sus historias. Desde los años 70, las Madres han marchado (porque tenían que seguir caminando, ya que las 'protestas' de pie eran ilegales) todos los jueves en la Plaza de Mayo en memoria de sus hijos desaparecidos”, expresó.
El guitarrista se encuentra en Argentina para ofrecer un show este miércoles 11 de marzo en el local porteño Deseo Club, en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta ocasión presentará su espectáculo Electric Full Band Show, un formato con banda completa que promete recorrer distintas etapas de su carrera. Durante el recital, el artista interpretará canciones de su material solista y clásicos de Rage Against The Machine y Audioslave, bandas con las que alcanzó reconocimiento internacional y que marcaron su extensa trayectoria en el rock.