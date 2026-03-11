Tom Morello visitó a Abuelas de Plaza de Mayo y destacó su lucha por la memoria

El guitarrista de Rage Against The Machine compartió un mensaje en redes tras su encuentro con integrantes de la organización y recordó los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.

Hoy 12:51

El guitarrista y cantante estadounidense Tom Morello visitó este martes las oficinas de Abuelas de Plaza de Mayo durante su estadía en Argentina y destacó públicamente el trabajo de la organización y la lucha de las Madres de Plaza de Mayo por la memoria y la restitución de identidad de los hijos de desaparecidos. El músico, reconocido por su trayectoria en Rage Against The Machine y Audioslave, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que recordó los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el país. Ver esta publicaciÃ³n en Instagram Una publicaciÃ³n compartida de Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) La visita de Tom Morello a las Abuelas de Plaza de Mayo

“Durante la dictadura fascista argentina, miles de activistas antigubernamentales fueron detenidos en campos de concentración, torturados y 'desaparecidos'. Sus hijos pequeños fueron secuestrados y, a menudo, distribuidos a familias de militares de la dictadura, quienes los criaron para humillar a sus oponentes y asegurarse de que no se convirtieran en radicales”, escribió.