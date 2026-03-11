Todo definido: así se jugará la Liga Santiagueña en sus diferentes categorías

Finalmente, el torneo comenzará el 12 de abril. Todos los detalles en la nota.

Hoy 13:21

La temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene formato confirmado. El Consejo Directivo estableció cómo se disputarán los torneos de Primera División, Reserva y Divisiones Formativas, con un esquema que apunta a darle mayor competitividad al calendario y potenciar los clásicos.

El Torneo Anual de Primera División y Reserva se jugará dividido en tres zonas: Capital, Banda y Robles, con partidos todos contra todos a ida y vuelta dentro de cada grupo. En este contexto, Estudiantes integrará la Zona Capital y el certamen tiene previsto comenzar el domingo 12 de abril. La fase clasificatoria definirá a ocho equipos para los playoffs, ya que avanzarán los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.

Además, el campeonato tendrá un premio importante para los mejores equipos del año: los dos finalistas del torneo obtendrán la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026, lo que le dará un valor extra a cada instancia decisiva del certamen.

En cuanto a la composición de las zonas, la Zona Capital estará integrada por Estudiantes, Comercio, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago, Mitre y Yanda FC. La Zona Banda contará con Sarmiento, Central Argentino, Vélez de San Ramón, Villa Unión, Agua y Energía, Banfield e Instituto Deportivo Santiago. En tanto, la Zona Robles estará conformada por Atlético Forres, Defensores de Forres, Independiente de Beltrán, Unión de Beltrán, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández.

Por otra parte, las Divisiones Formativas tendrán un total de 26 equipos. En esta categoría no participará Atlético Clodomira, mientras que Atlético Sanidad y Estrella Roja se sumarán como equipos invitados. Se disputarán dos torneos, Apertura y Clausura, con el Apertura programado para comenzar el sábado 4 de abril.

Cada torneo de inferiores estará dividido en dos zonas de 13 equipos, con formato todos contra todos dentro de cada grupo más un interzonal clásico, completando 13 fechas por campeonato. Luego, los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final, instancia que se jugará en cancha neutral para definir a los campeones.

A diferencia de lo que ocurrirá en Primera y Reserva, las zonas de Divisiones Formativas no se armarán por criterio geográfico, sino que se priorizará emparejar a los clubes con sus clásicos rivales, una decisión que busca potenciar los duelos tradicionales y generar mayor atractivo en cada jornada. De esta manera, la Liga Santiagueña apuesta por un formato competitivo y equilibrado para la temporada 2026.