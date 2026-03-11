Se agrandó la manada: Paulo Londra fue papá por tercera vez y presentó a Justina en redes

El cantante cordobés anunció el nacimiento de su primera hija con Martina Quetglas a través de una emotiva foto en Instagram. “Trajiste a la leona Justina a la manada”, escribió.

Hoy 14:38

Paulo Londra se convirtió en papá por tercera vez. El cantante publicó una foto en la que anunció que nació Justina, su primera hija con Martina Quetglas.

A través de sus historias de Instagram, el cordobés sorprendió con una emotiva postal en blanco y negro donde se lo ve con la beba en brazos.

“Gracias a mi leona te la bancaste toda”, dijo Paulo por su pareja Martina. “Trajiste a la leona Justina a la manada”, expresó con orgullo.

Así presentó Paulo Londra a Justina

Además, Londra le dedicó unas palabras al equipo médico que estuvo presente en el parto de la pequeña.

“Gracias a todos los doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, expresó para mencionar al hospital ubicado en Córdoba.